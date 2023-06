Estate, zanzare sorvegliate speciali

Circa 120 casi all'anno in Italia secondo i dati dell'Ipla, dai 3 ai 6 casi sul nostro territorio. Il dengue trasmesso dalla zanzara tigre non sembra però essere così pericoloso. Secondo il presidente dell’Ipla, Andrea Morando non soltanto non ci sono mai stati decessi ma non si sono neanche mai verificate delle patologie gravi a carico di chi la febbre l'ha portata.

Ottimi risultati che tranquillizzano dopo il caso di Moncalieri. Ottenuti grazie all'attivazione immediata della procedura messa in atto dal servizio di riferimento regionale per le epidemie e dai tecnici dell'Ipla che dal 2007 coordinano i trattamenti di lotta alle zanzare.

Gli interventi "larvali", che debellano gli insetti dalla nascita con appositi insetticidi nelle acque stagnanti, sono attivati grazie ai 2 milioni e mezzo l'anno che Regione e Comuni hanno messo in campo per debellare gli insetti sul nostro territorio, con oltre 100.000 ettari di risaia circondate da numerose aree urbane. Un programma triennale da 7 milioni e mezzo che monitora non solo i casi di Dengue ma anche di altre infezioni portati dalla zanzara tigre, dalla zika alla west Nile.

Nel servizio parla Andrea Morando, pres. Ipla