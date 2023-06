Euclid, la missione Esa con il forte contributo dell'Asi entra nel vivo

Squarciare il velo dell'universo oscuro, perché il 95 per cento del cosmo è formato da energia e materia oscura e non sappiamo cosa siano. Dal primo luglio si aprirà la finestra di lancio per euclid che parte con quest'ambizione. Orbiterà intorno a un punto Lagrange 2. Punto ottimale per Euclid per osservare lontano dal calore della terra che deformerebbe le immagini. A bordo un telescopio a specchio di un metro e due di diametro, e due strumenti come il vis una camera a lunghezza d'onda visibile e il nisp uno spettro fotometro capace di leggere la luce nel vicino infrarosso.