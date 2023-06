In Piemonte il data center della missione Euclid

Euclid è una missione ambiziosa. Oltre 1 miliardo e 400 milioni di investimenti per il satellite europeo che mapperà un terzo del cielo in 6 anni. L'obiettivo: studiare l'espansione dell'universo, l'energia e la materia oscura. In italia, in piemonte, arriveranno i dati raccolti dal satellite. Sotto responsabilità italiana sarà anche Nisp: uno spettro fotometro capace di leggere la luce nel vicino infrarosso.