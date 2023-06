La materia oscura, dallo spazio profondo a Torino

Con la missione Euclid ci si prepara a una vera e propria rivoluzione nel mondo della fisica. In Italia, a Torino, uno dei 9 centri europei che si occuperanno di processare i dati che arriveranno dallo spazio profondo.

La materia oscura

Euclid è una missione ambiziosa. Oltre 1 miliardo e 400milioni di investimenti per il satellite europeo che mapperà un terzo del cielo in 6 anni. L'obiettivo: studiare l'espansione dell'universo, l'energia e la materia oscura. In Piemonte, a Torino, arriveranno i dati raccolti dal satellite. Sotto responsabilità italiana sarà anche Nisp: uno spettro fotometro capace di leggere la luce nel vicino infrarosso.

A Torino, dallo spazio profondo

Secondo Michele Martino, direttore tecnico dell'Altec, "a Torino la prima attività è quella di ricevere i dati dello strumento Nisp e mettere a disposizione degli scienziati le informazioni per valutarne lo stato e le performance per l'acquisizione dei dati previsti per la missione. La seconda attività è quella di contribuire al processamento dei dati insieme agli altri 8 data center della missione Euclid processando i prodotti effettivi della missione". Altec ha vinto la gara per la realizzazione e la gestione operativa del data center italiano della missione e svolge le attività in collaborazione con il team scientifico dell’Osservatorio astrofisico di Trieste.

Parola agli scienziati

Secondo Vincenzo Giorgio, direttore generale dell'Altec, "il fatto stesso che una missione complessa e unica come Euclid sia stata concepita sviluppata e verrà operata qui a Torino nel nostro centro di Altec dimostra la centralità di Torino nell'ambito di tutto il consesso scientifico spaziale". Torino e l'Italia collegati direttamente allo spazio profondo. Informazioni che coprono distanze enormi, dati che saranno analizzati per anni dagli scienziati collegati al progetto.