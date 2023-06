Dengue a Moncalieri, Di Perri: "Difficile un'epidemia in Italia"

“Il Dengue è trasmesso da una zanzara nelle zone endemiche che è la aedes aegypti che è una zanzara molto particolare, tende a mordere più individui, a trasferire il virus. Da noi non c'è l'Aedes Aegypti ma l'Aedes Albopictus che conosciamo come zanzara tigre, che tende a mordere una persona. E' molto difficile, oltre che per motivi climatici, che ci sia un'epidemia di dengue nel nostro paese”.

Dovrebbe essere quindi un caso isolato quello dell'uomo di Moncalieri colpito dalla febbre dengue, conosciuta anche come influenza "spaccaossa", secondo il virologo Giovanni Di Perri. L'uomo, ricoverato in condizioni non gravi, è tornato da poco da un viaggio in sudamerica, area del mondo in cui è più facile contrarre una malattia dal tempo d'incubazione ridotto, pochi giorni, che preoccupa sopratutto per una variante. Ancora Di Perri: “C'è una variante rara che dipende dall'immunità individuale che è emorragica, quindi è giusto che un po' più di attenzione vada riposta”.

Il Comune di Moncalieri ha dato avvio a scopo precauzionale ad una campagna straordinaria di disinfestazione delle zanzare nei rioni Borgo Aje e Borgo Vittoria. Tra i luoghi sottoposti a trattamento anche l'ospedale Santa Croce. Provvedimento necessario, secondo il dottor Di Perri, che sottolinea tuttavia come sia importante in futuro essere pronti ad emergenze simili: “ci sono ancora dei casi di polio, mettiamo in nigeria, con 8 ore di volo questi casi possono arrivare a Roma. In generale oggi è un mondo molto più aperto per cui occorre avere i servizi di sorveglianza competenti che siano sempre in attività”.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Davide Chemin, intervista al Professor Giovanni Di Perri, virologo.