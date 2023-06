Ferrante Aporti, l'allarme dei garanti

Duecento gesti di autolesionismo solo nel 2022, una popolazione detenuta composta ormai in maggioranza da minori non accompagnati. L'allarme dei garanti per la situazione drammatica del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. Sullo sfondo l'addio recente della direttrice Vernaglione. L'occasione, adesso, sono i 25 milioni di euro del Pnrr.

Servizio di Martino Villosio, con interviste a: Bruno Mellano, Garante regionale detenuti; Monica Gallo, Garante detenuti Città di Torino