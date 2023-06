Ferrovia Torino-Ceres, uno stop tra le incognite

Chi ama i treni scruta per filo e per segno l'automotrice 668 degli anni Settanta, a diesel, con i finestrini che ancora si abbassano, oggi spariti per motivi di sicurezza. Eccolo il convoglio della ferrovia Torino-Ceres, nel mirino degli obiettivi perché l'esercizio a cura di Gtt cessa. Finisce una storia lunga almeno quarant'anni. Ma si apre un nuovo capitolo. Le carrozze, che stavolta dovrebbero essere elettriche, torneranno a circolare dal 9 dicembre sotto la gestione di Trenitalia.

I numeri

Tutto grazie al passante, la galleria che attraversa la città. Per collegarsi, servono ancora alcuni lavori così i treni si fermano del tutto per sei mesi: il servizio sarà effettuato in autobus. Con qualche incognita. Si stima siano 1.500 gli studenti che usano il treno per raggiungere gli istituti superiori di Lanzo, Ciriè, Venaria e Torino. 8mila - al 2019 - i pendolari totali. L'Osservatorio però ha tanti dubbi anche sul futuro della ferrovia da fine anno in poi.

Il futuro

L'obiettivo è rivedere i treni, di qualunque tipo, fino a Ceres e senza cambi a Germagnano, per aiutare il turismo delle Valli di Lanzo, rendere il mondo più sostenibile e continuare una lunga storia costellata anche da primati. La Torino-Ceres è stata la prima linea elettrificata in corrente continua al mondo.

Intervista a Davide Arminio, osservatorio ferrovia Torino-Ceres.