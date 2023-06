Festa della Repubblica, alzabandiera in piazza Castello

Nel giorno della Festa della Repubblica, spetta al prefetto di Torino Raffaele Ruberto leggere il messaggio del presidente Mattarella, in cui ricorrono le parole “solidarietà”, in particolare ai territorio emiliani, “coesione” e “lavoro”.

A Torino due i momenti istituzionali: uno aperto al pubblico, con l'alzabandiera in Piazza Castello, l'altro alla scuola di applicazione dell'esericito di via Arsenale. Nella suggestiva cornice dell'aula magna vengono conferiti i titoli di cavaliere, ufficiale, commendatore e grande ufficiale, scelti da Mattarella, per chi si è distinto e si è prodigato per la nazione. L'onorificenza più alta, Cavaliere Gran Croce, va a Evelina Christillin, componente della Fifa. Tra i 4 nuovi commendatori, una sola è donna, ed è la mecenate d'arte Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

Il Capo dello Stato non dimentica chi fu deportato nei lager durante il regime nazifascista e per questo conferisce la medaglia d'onore a otto cittadini che in famiglia ebbero un parente costretto ai lavori forzati. Per non dimenticare mai, per evitare che quel passato di orrori torni.

Nel servizio, le interviste a: