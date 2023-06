Il primo festival internazionale della fotografia ha per tema i paesaggi

La fotografia è un mezzo in continuo cambiamento, un occhio meccanico che scruta e interpreta ciò che accade. Torino punta su questa forma d'arte e battezza una nuova iniziativa: il festival internazionale della fotografia, Exposed.Non c'è ancora un programma dettagliato ma le intenzioni sembrano delle migliori: creare un evento internazionale, diffuso sul territorio - 15 le location - che attragga l'interesse degli appassionati e dei turisti, che scelgono Torino per trascorrere una vacanza.

La presentazione alla Gam e le date

La presentazione di questa prima edizione si è svolta alla Gam. Presenti le assessore alla cultura della regione e della città, e i partner del progetto, una decina. A coordinare la cabina di regia è la camera di commercio di Torino. Exposed si svolgerà dal 2 maggio al 2 giugno 2024. Il budget è 800mila euro. La direzione artistica è stata affidata con bando pubblico all'olandese Menno Liauw e a Salvatore Vitale, artista italiano trapiantato in Svizzera.

Interviste a Dario Gallina (presidente Camera di commercio) e Salvatore Vitale (direttore artistico Exposed)