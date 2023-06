Quel che resta della piena: lungo il Po tra tronchi e detriti

Detriti, tronchi sradicati: sono il lascito delle ondate di piena delle scorso settimane sul fiume Po a Torino. Una piena fortunatamente contenuta. Resti che si possono osservare dagli argini e dai ponti, lungo la passerella denominata della "Turin Marathon o dal Parco del Valentino, dove sono riprese le normali attività sportive.

All'altezza del ponte Isabella, sotto corso Moncalieri, un tratto della pista ciclabile è franato ad ottobre, e ci vorrà un altro anno e mezzo di stop e 4 milioni e mezzo di euro per sistemarla. I soldi arriveranno nell'autunno. Alcune delle pulizie lungo gli argini sono poi state effettuate dalle squadre di volontari dei circoli remieri.

Torino città d'acqua, è un progetto che va avanti. La responsabile di fondazione Bloomberg chiamata dal Comune ha detto che renderà Torino come New York sfruttando a pieno i fiumi: con i fondi del Pnrr verranno risistemate le sponde e si lavora per ripristinare la navigazione dei battelli dal parco del Valentino fino a Moncalieri.

Interviste a Francesco Tresso, assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Venesia, circolo canottieri Caprera.