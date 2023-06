La convention di Forza Italia a Novara, tra crisi russa e il ricordo di Berlusconi

La crisi internazionale russa irrompe a Novara nella prima manifestazione di Forza Italia senza Silvio Berlusconi, nel momento più delicato della storia del partito in cerca di unità.

"Stiamo seguendo con grande attenzione ciò che sta accadendo in Russia. Non intendiamo interferire nelle questioni interne di un Paese indipendente e

libero, invece siamo molto attenti a quello che succede in Ucraina, vogliano continuare a garantire sostegno unitario in difesa dell'Ucraina, a lavorare con l'obbiettivo che l'esercito russo si ritiri". Ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della 'Festa azzurra' al castello di Novara.

interviste : Antonio Tajani, ministro degli Esteri Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione