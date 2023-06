Tetti efficienti

12 milioni gli edifici residenziali in Italia, ovvero 1490 kilometri quadrati dei tetti.

Quelli con i requisiti per l'installazione di pannelli fotovoltaici sono molti meno: 450 i chilometri quadrati di superficie disponibile

A incidere sulla crescita delle installazioni ci sono fattori come esterni come gli incentivi o il costo del gas, ma anche caratteristiche dell'edificio e della sua posizione: l'orientamento dovrebbe essere a Sud, poi conta anche la pendenza del tetto,

Ci possono essere ostacoli come l'ombreggiamento o vincoli sugli edifici storici, ecco perchè solo il 30% dei tetti delle case italiane è adatto all'installazione dei pannelli fotovoltaici.

La chiave, secondo i ricercatori, è sfruttare al meglio le possibilità nelle aree che lo consentono, anche perchè, in Italia, gli edifici residenziali sono responsabili del 12% delle emissioni e del 30% del fabbisogno energetico complessivo nazionale.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Claudio Biasiotto

intervista a Nicolandrea Calabrese, responsabile del laboratorio per efficienza energetica degli edifici e sviluppo urbano ENEA