Reati tributari, reddito di cittadinanza, frodi: il 2023 della Guardia di Finanza

Un centinaio di ispezioni al giorno e 200 nuove indagini al mese, dai reati tributari ai furbetti del reddito di cittadinanza, dal traffico di droga alle spese pazze dei colletti bianchi. Sono i numeri da capogiro delle attività condotte nell'ultimo anno e mezzo dalla Guardia di finanza in Piemonte e Valle d'Aosta. I dati sono stati resi noti durante le celebrazioni per il 249esimo anniversario della fondazione del corpo.

Le frodi

Come ogni anno, il capitolo più corposo riguarda il contrasto alle frodi. Le fiamme gialle hanno sequestrato crediti d'imposta inesistenti per 2,2 miliardi di euro. Un vero e proprio buco nero per il settore dell'edilizia. Nella nostra regione sono stati individuati inoltre 822 evasori, mentre sono 1.157 le persone denunciate per reati tributari.

Sanità

Nel campo della spesa pubblica, invece, la Guardia di finanza ha accertato un danno erariale di oltre 126 milioni di euro. Cifra che potrebbe aumentare ancora: i militari infatti stanno intensificando i controlli per garantire il corretto utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Capitolo a parte il reddito di cittadinanza. Nell'ultimo anno e mezzo le fiamme gialle hanno denunciato 1.734 persone per aver incassato illecitamente il sussidio. Nel complesso di parla di un danno a carico dello Stato di oltre 14 milioni di euro.

Tra le missioni della Guardia di finanza c'è anche il contrasto alla criminalità organizzata. In Piemonte e Valle d'Aosta sono state denunciate 257 persone per riciclaggio o autoriciclaggio. In totale sono stati sequestrati beni per 3 miliardi di euro.