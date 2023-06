Edifici con bandiere a mezz'asta, ai funerali di Silvio Berlusconi il presidente della Regione Cirio

Un minuto di silenzio, ieri in consiglio regionale, una giornata di lutto - nazionale - oggi con la bandiera italiana e quella europea a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici. Decisioni del governo.

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, oggi avrà il suo epicentro in piazza Duomo a Milano, per i funerali di stato.

Una regione, il Piemonte, rappresentata dal governatore Alberto Cirio.

Senza accompagnatori, come prevede un cerimoniale con numero contingentato di persone in Duomo.

Limite di quindicimila presenze anche nella piazza, dove saranno presenti alcuni assessori tra cui quello al bilancio Andrea Tronzano.

mentre ieri, alla veglia funebre di Arcore, c'era anche una delegazione di fedelissimi di Forza Italia guidata dal vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia.





Lutto, in cui Forza Italia si raduna e in cui si fanno strada, le riflessioni sul domani. ieri una messa a Biella, promossa dal coordinamento provinciale, ma anche il direttivo regionale del partito, in cui è stata confermata per il 24 giugno una manifestazione a novara in cui è attesa la presenza del coordinatore e ministro degli esteri Tajani insieme ai ministri piemontesi Pichetto e Zangrillo. evento che potrebbe assumere un rilievo nazionale.