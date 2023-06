Fuochi di San Giovanni, il racconto della serata. "Un'emozione incredibile"

La notte di San Giovanni si illumina sulle note del film L'ultimo dei Mohicani. I fuochi si riflettono sul Po in un gioco di luci e musica. In 50mila, con il naso all'insù, guardano lo spettacolo da piazza Vittorio. Una festa religiosa che diventa rito collettivo, da vivere insieme e immortalare. C'è chi fa video, chi è in diretta sui social. Per 25 minuti una cascata di luci incornicia la Gran Madre. E c'è chi è arrivato anche dall'estero per assistere allo show.

Pochi intoppi in piazza. I varchi si sono aperti con mezz'ora di ritardo e pian piano la gente ha iniziato a prendere posto. Gli addetti alla sicurezza hanno monitorato tutte le operazioni dalla control room. Code soprattutto in via Po dove c'è stata qualche difficoltà a far defluire la folla. Così finiscono le celebrazioni del santo Patrono, iniziate con il buon auspicio del farò. E ora l'estate torinese può davvero cominciare.

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Mattia Gaido