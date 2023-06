Nuova stagione riproduttiva per il piccolo gambero di fiume

Il gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes) - ormai rarissimo e presente soltanto in alcuni corsi d'acqua marginali, dove non sono arrivati né una presenza umana massiccia né le specie invasive che lo stanno soppiantando un po' dappertutto - è da qualche anno al centro di un progetto europeo di conservazione nell'Appennino tra Liguria, Emilia e Toscana. Al progetto Life Claw aderiscono, tra gli altri, Acquario di Genova, Parco dell'Antola e Comune di Fontanigorda. Qui in alta Valtrebbia ci sono delle vasche, un tempo usate per le trote, che ora servono per la riproduzione e il ripopolamento di questo piccolo crostaceo.

I ricercatori in questi giorni sono saliti a controllare le femmine per verificare la presenza di uova, scoprendo che una buona percentuale le ha mantenute nel corso dell'inverno. Quelle che non ne hanno, così come i maschi - spiega la ricercatrice Daniela Ghia -, torneranno presto dove erano state prelevate lo scorso autunno. Le femmine con le uova resteranno invece nelle vasche fino alla schiusa. Poi i piccoli cresceranno in ambiente protetto: sono destinati a ripopolare i corsi d'acqua circostanti con l'arrivo dell'autunno (l'anno scorso ne sono stati rilasciati oltre 1500).