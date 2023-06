Soldi, droga ma anche flora e fauna: i controlli della Guardia di Finanza a Caselle

Dieci milioni e mezzo di euro controllati dalla Guardia di Finanza, in servizio a Caselle, con il prezioso ausilio dell'unità cinofila. E' uno dei risultati, illustrati per l'anniversario di fondazione, che fanno onore al corpo di cui ricorre il 249 compleanno. All'aeroporto Pertini è anche importante l'azione di scontrato alla droga. Negli ultimi 18 mesi sono stati sequestrati, tra Piemonte e Valle d'Aosta, 800 chili di sostanze stupefacente e sono stati fatti 69 arresti, oltre a 1500 segnalazioni all'autorità giudiziaria e a 202 denunce. Allo scalo torinese sono in forza 50 uomini.

I controlli anche su flora e fauna

Forse non tutti lo sanno ma la Guardia di Finanza di Torino e Alessandria ha competenza in fatto di Cities. Si tratta di una risoluzione adottata a livello mondiale, tra ottanta paesi, ed entrata in vigore nel 1979, a tutela della fauna e della flora in via di estinzione. Il fine è di evitare speculazioni sulle specie protette, come il corallo, altre pietre naturali preziose, o animali che non devono vivere al di fuori del proprio habitat, perché vietato. Dunque, i baschi verdi controllano anche questo, le importazioni e le esportazioni di piante o animali tutelati dalla convenzione di Washington, vigilando che non ci siano speculazioni sulle specie protette.

Nel servizio parla il comandante Andrea Parisi della Guardia di Finanza.