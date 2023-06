Gentiloni: Non spetta a Bruxelles individuare le frodi sul Pnrr

Non può essere Bruxelles a controllare tutti i progetti avviati con i fondi europei per verificare che non ci siano frodi. Entra così il commissario UE Paolo Gentiloni dal palco del festival dell'economia di Torino nel dibattito sulla misura proposta dal governo che escluderebbe la corte dei conti dalle verifiche in corso d'opera sul Pnrr.

Il commissario europeo poi torna sulla questione del debito comune europeo. Grazie alle misure di emergenza post pandemia, “abbiamo messo un piede dentro la porta. Ma nel 2026 finirà e se non vogliamo che la porta si chiuda occorrerà immaginare altre misure", spiega.

Ma a Torino tiene banco soprattutto il problema dei bassi salari. Il 30% dei lavoratori guadagna meno di 11.600 euro annui, in aumento rispetto al 25% dei primi anni 2000. Occorre un salario minimo, dice il direttore scientifico del festival Tito Boeri, riprendendo le dichiarazioni di ieri del governatore di Bankitalia Visco. Ma non basta. Occorre riportare le produzioni in Italia. Anche in questo caso, le ultime emergenze paradossalmente hanno aiutato.

Al festival ha preso parte in serata anche l'economista di Harvard Dani Rodrik. “La globalizzazione ha creato grossi divari. Bisogna creare società più coese e più eque, ha sottolineato. Solo così, i divari si potranno abbattere".



Nel servizio, le interviste a: