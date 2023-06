Oceano di misteri

Gli oceani ricoprono il 71% della superficie terrestre e rilasciano oltre la metà dell’ossigeno che respiriamo. Ma si stima che dei loro fondali conosciamo solo il 5%. Sappiamo di più dei suoli di Luna e Marte che non di acque profonde.

Oceani che secondo l'Unesco sono anche la settima economia mondiale. Un valore annuale da 2.500 miliardi di dollari. Oceani e mari sempre più minacciati. Il riscaldamento globale messo al primo posto nello slogan scelto quest'anno dalle Nazioni Unite per la giornata mondiale a loro dedicata: "Pianeta Oceano: le maree stanno cambiando".

Il fattore climatico tra i principali elementi di criticità. Insieme a pesca eccessiva, traffico marittimo e inquinamento. Ma finalmente il pianeta blu conquista i suoi spazi nell'agenda politica internazionale. un momento storico la firma del trattato delle Nazioni Unite sull'alto mare il 4 marzo scorso. Con il documento, il 30% degli oceani diventerà area protetta entro il 2030. Con restrizioni a quote pesca, rotte marittime ed estrazione mineraria.

E in italia in questa giornata il Wwf lancia il report “Sos Mare fuori. Minacce e soluzioni per la tutela del mare aperto”. Per Il nostro Mediterraneo. Secondo il rapporto è la sesta zona di accumulo di rifiuti plastici al mondo.





