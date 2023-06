Giuntoli-Juve, è fatta. Convinto De Laurentiis, sarà bianconero

L'annuncio delle nozze arriverà nell'ultima data utile ma Cristiano Giuntoli sarà il nuovo responsabile dell'area sportiva bianconera. La Juve riuscirà quindi a depositare il contratto oggi, prima che scadano i termini oltre i quali sarebbe stato necessario chiedere una deroga, cosa che la società non aveva alcuna intenzione di fare. L'artefice dello scudetto azzurro è quindi riuscito a vincere in extremis le resistenze di De Laurentiis che fino all'ultimo ha minacciato di liberarlo solo al fine della prossima stagione alla scadenza naturale del contratto.

La nuova dirigenza

Giuntoli arriva così a completare il quadro dirigenziale della nuova Juve, quella nata dal terremoto che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli. Sopra di lui ci saranno il direttore generale Francesco Calvo e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Toccherà quindi a Giuntoli, il collaborazione con Giovanni Manna che ha guidato il mercato in queste settimane, restituire alla Juve un'identità vincente con un occhio al portafoglio. Impresa non facile, ma per l'uomo che ha riportato lo scudetto sotto al Vesuvio dopo trent'anni le aspettative sono alte.



Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Carlo Cerrito