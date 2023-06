Gli artiglieri di tutta Italia sfilano per le vie del centro

Artiglieri di tutta Italia a Torino per il 31mo raduno nazionale.

Lo sfilamento da piazza San Carlo a piazza Castello per celebrare il centenario dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia che nacque proprio a Torino su iniziativa del cenerale Luciano Bennati, con un gruppo di ufficiali reduci della Grande Guerra.

Sempre nel capoluogo piemontese anche il primo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Per celebrare il secolo di vita, sotto la Mole sono arrivati circa duemila artiglieri in servizio e in congedo.