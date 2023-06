Gli azzurrini si vestono di bianconero e granata

E' l'ultimo atto della stagione calcistica e anche da qui passano i destini di Juve e Toro. L'Europeo Under 21 nel quale gli azzurri debuttano questa sera contro la Francia vedrà in campo alcuni dei protagonisti più interessanti e ricercati della squadre torinesi a partire dalla mediana, considerata il punto di forza della squadra di Nicolato. Contro i transalpini dovrebbero giocare l'uno accanto all'altro Samuele ricci, punto fermo del centrocampo di Ivan Juric e Nicolò Rovella, appena rientrato in bianconero dopo l'anno in prestito a Monza. Proprio quest'ultimo, fortemente voluto da Max Allegri, potrebbe però entrare nella trattativa di mercato che potrebbe portare in bianconero Sergej Milinkovic Savic. La Juve insegue da anni il forte centrocampista serbo, ma Sarri per lasciarlo andare chiede adeguata contropartita tecnica e il gioellino di scuola Juve potrebbe fare al caso suo. A Torino, in granata, potrebbe arrivare invece l'esterno Raoul Bellanova, anche se il giocatore ha chiesto tempo nella speranza di restare a Milano sponda nerazzurra. decisivi i prossimi giorni. Ma l'europeo under 21 potrebbe essere una buona occasione anche per Pietro Pellegri, reduce dall'ennesima stagione tormentata dagli infortuni. Radio spogliatoio lo dà questa sera in coppia con Gnonto sulle cui tracce c'è proprio la Juve e chissà che i due non si ritrovino, questa volta da avversari, nel prossimo derby della Mole.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Enrico Caleffi