Rallentare il glioma, nuove speranze

Un farmaco preso per via orale, una volta al giorno in maniera continuativa. Si chiama Vorasidenib ed accende nuove speranze per i pazienti affetti da gliomi di basso grado, tumori cerebrali che colpiscono soprattutto pazienti tra i 20 e i 40 anni con un'incidenza di 4/5 casi ogni 100 mila abitanti.

Il farmaco inibisce la mutazione IDH caratteristica dei gliomi di basso grado, responsabile della proliferazione del tumore.

Lo studio internazionale è stato appena pubblicato sul New England Journal of Medicine. La neuroncologia universitaria dell'ospedale Molinette di Torino è l'unico tra i centri italiani tra gli autori della pubblicazione.

Il farmaco viene dato per via orale una volta al giorno in maniera continuativa e permette di posticipare trattamenti tradizionali come la radio e la chemioterapia. Non solo, avrebbe un'azione anche sull'origine delle crisi epilettiche legate a questi tumori.

Servizio di Elena Cestino

immagini di Luciano Gallian

Intervista a Roberta Rudà, dipartimento neuroscienze Università di Torino