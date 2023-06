Una vita nel segno del cattolicesimo democratico. Addio a Bodrato

Il dialogo. l'equilibrio. Quello di una vita nel segno del cattolicesimo democratico. In un tweet che ne annuncia l'addio

"Guido ci ha lasciati ieri sera per unirsi alla sua amata Irma. Fino all'ultimo lo ha sostenuto una invicibile passione politica".

Il profilo di un uomo nel privato e nel pubblico guidato fino alla fine, a 90 anni, da quella che lui stesso definiva una malattia. La politica. Che aveva portato Guido Bodrato dalle colline di Monteu Roero agli scranni del parlamento per la prima volta nel 1968. Dopo essere stato a lungo consigliere comunale a Torino.

Bodrato in Parlamento vi rimase poi per sette legislature, fino al 1994. Più volte ministro, dell’Istruzione, del Bilancio e dell’Industria, esponente delle correnti di sinistra della Democrazia Cristiana. Europeista orgoglioso e convinto iscittto al Movimento federalista europeo, fu anche europarlamentare tra il 1999 e il 2004. Direttore de Il Popolo dal 1995 al 1999.

Stretto collaboratore di Benigno Zaccagnini, era con lui, nella segreteria della Dc, nei giorni bui del sequestro di Aldo Moro, della linea della fermezza voluta dal suo partito.

Sui social il cordoglio e il ricordo politico e umano di ciò che resta dei suoi insegnamenti.