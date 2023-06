Pinerolo, che festa con Graziani, Panatta, Lucchetta e Castrogiovanni

Piazza Vittorio Veneto ha ospitato la quinta tappa dell’edizione 2023 di un Campione per amico. Oltre 430 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano. La piazza si è trasformata per l'intera mattinata in una vera e propria palestra a cielo aperto: palleggi, rovesci, punizioni, lo sport e i bambini attori protagonisti sul palcoscenico cittadino.

Socializzare, non social

C'è chi ha preso in mano la racchetta per la prima volta e di fronte si è trovato niente meno che Adriano Panatta. C'è chi ha calciato in porta sotto lo sguardo di Ciccio Graziani, 122 gol con la maglia del Torino. Campioni che per un giorno sono diventati semplici amici, compagni di gioco di tanti giovanissimi. “Ci sono troppi bimbi che stanno tutto il giorno davanti al computer o ai videogiochi", dice Ciccio Graziani. Queste iniziative promuovono lo sport come occasione di divertimento e socializzazione”.

Un Campione per amico

Tennis, calcio ma anche il rugby con l'ex campione della nazionale Martín Leandro Castrogiovanni. Per l'occasione è uscito dal piccolo schermo di Rai Yoyo ed è arrivato in piazza anche il mitico Lucky, Andrea Lucchetta (protagonista del cartone Spike) per un'esplosione di energia sotto il segno della pallavolo. “Grazie a questa iniziativa di un Campione per amico incontriamo e facciamo giocare miglia e migliaia di bambini “, dice l'ex pallavolista azzurro. ”Una bellissima occasione per fare sport e imparare stare insieme”.