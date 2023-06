I carrozzieri contro le assicurazioni

Il problema in fondo è uguale per tutte le attività produttive e terziarie italiane, ingrandirsi per potersi modernizzare nelel attrezzature ed essere in libera concorrenza, invece il settore delle carrozzerie, circa 2600 in Piemonte con 8mila lavoratori, sta invecchiando nel personale ha difficolta a fare fonte alle evoluzioni di elettronica delle macchine, specie le ibrido



a fronte di questa situazione con pure un mercato che tira perché le auto con elettronica hanno più bisogno di manutenzione, c'è un ostacolo alla libera concorrenza che le confederazioni artigiane denunciano e lanciano assieme al gruppo regionale della lega un proposta di legge

La lega ha depositato questa proposta di legge per il libero mercato

Interviste a Delio Zanzottera, segretario Cna Piemonte; Carlo Napoli, segretario regionale Confartigianato e Sara Zambaia, Lega Nord Salvini