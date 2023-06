I granata sperano nel rilancio di Pellegri, la Juve tiene pronta la carta Rovella

Arrivano buone notizie per le squadre torinesi dagli Europei Under 21. Se la nazionale di Nicolato si lecca le ferite dopo la sconfitta di ieri sera con la Francia causata anche da incredibili errori arbitrali, il Toro sorride con le prestazione di Pellegri e Ricci. L'attaccante, oltre ad essere andato a segno, ha dato finalmente prova di buona tenuta fisica restando in campo per tutti e novanta i minuti. Il centrocampista ha invece guidato con autorevolezza il reparto. Buona in mediana anche la prestazione dei bianconeri Rovella e Miretti, ma il primo potrebbe essere inserito nella trattativa che la Juve sta conducendo con la Lazio per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Sono del resto giorni molto caldi per le trattative con le sirene della Premier che dopo aver conquistato il milanista Tonali, si fanno sentire forti anche dalle parti della Continassa. Federico Chiesa è entrato infatti nel mirino del Liverpool, mentre a giorni si attende infine la risposta definitiva di Adrien Rabiot alla proposta formulata dal club bianconero: anche per lui però la tentazione inglese è molto forte.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Andrea Volpe