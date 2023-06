Il calcio per l'inclusione: a Torino la squadra di disabili campione d'Italia

servizio di Davide Lessi

montaggio di Andrea Volpe

interviste a Daniele Minetti, difensore Terzo Tempo; Gianfranco Bono, educatore Comune di Torino; Danilo Luparello, allenatore e volontario Terzo Tempo.



Quando non veste i panni di cuoco, il suo lavoro, Daniele Minetti indossa la maglia numero tre di Terzo Tempo. E' lui uno dei convocati per rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici Speciali ospitati a Berlino dal 16 giugno: "Sono emozionato perché non conosco gli avversari ma spero di portare l'Italia sul tetto del mondo". Calcio e disabilità, un binomio vincente tra i campi di allenamento del Vanchiglia, a Torino. Gianfranco Bono, educatore della Città di Torino, spiega: "Il calcio come uno strumento, uno strumento educativo potentissimo che ci permette di entrare in relazione con i ragazzi, di conoscere i ragazzi, di avere la possibilità di interagire partendo da un interesse che per loro è fortissimo".

Campioni

Uno spazio di dignità e inclusione frequentato da quasi un centinaio di ragazzi. Danilo Luparello, allenatore e volontario Terzo Tempo "Mi danno tante emozioni, tante emozioni. Io giocavo a pallone però non è la stessa cosa. Infatti ho dedicato il calcio normodato per dedicarmi completamente a loro". E i ragazzi quest'anno hanno ripagato lo staff anche sul campo, vincendo a coverciano il titolo di campione d'Italia di calcio a sette di secondo livello.