Il centro antiviolenza nel bene confiscato alla criminalità

A Borgomanero, la Torretta, un bene confiscato a un personaggio legato alla criminalità organizzata, diventerà la nuova sede del centro antiviolenza dell’area nord novarese. E’ stata infatti la sua proposta di gestione a vincere il bando del Comune, a cui è stato ceduto il bene dal demanio, per riutilizzare gli spazi dell’immobile a fini sociali. La Regione Piemonte ha poi stanziato 29mila euro per il recupero degli interni: si tratta infatti di un piccolo spazio di poco meno di 90 metri quadrati, la torre d’angolo di una villa d’epoca che si trova tra via Arona e via Rossignoli.

In attesa dell'inaugurazione

Al momento è in corso il trasloco, tra poche settimane l’inaugurazione ufficiale. Qui si potranno colloqui con avvocati e psicologi per chi si rivolge alla struttura chiedendo aiuto. Il centro antiviolenza dell'area nord novarese è gestito dalla Cooperativa Irene, e nel corso del 2022 sul territorio dei 52 comuni in cui è operativo, ha risposto a 178 telefonate con richieste d'aiuto, ha accolto 15 donne (con 16 bambini) in stato di emergenza, ha attivato 106 percorsi e ospitato nelle case di accoglienza sparse sul territorio 20 donne.