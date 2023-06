Il concerto di Ferragosto torna a Pian Muné

L’incanto dell’anfiteatro naturale di Pian Muné, nel comune di Paesana in provincia di Cuneo, la magia ipnotica della musica. Si avvicina il Concerto di Ferragosto, e per la 43ª edizione il ritorno è alle origini: quella Valle Po dove si tenne il primo concerto, nel 1981.

Allora fu il rifugio Quintino Sella, dove iniziarono a risuonare le note più alte. Da allora, un appuntamento fisso per l’estate del cuneese, che ogni anno richiama migliaia di appassionati. Quest’anno raggiungeranno Pian Muné, per apprezzare la vista del gigante di Pietra, il Monviso, accompagnati dall’armonia. Il suono e l’alta quota: un binomio indissolubile.

Il ritorno

Non è la prima volta per questa località del comune di Paesana, nel parco del Monviso Unesco: un ritorno dopo l'edizione del 2018. Una cornice naturale perfetta, a 1960 metri, per ascoltere l’esibizione dell’Orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo, che come ogni anno verrà trasmesso in diretta da Rai 3 e Rai Play con lo speciale a cura della Tgr. Una grande produzione del centro Rai di Torino, che porterà le Alpi cuneesi nelle case di tutti.