Il Consiglio regionale si divide sulla legge del Piemonte impugnata da Roma

A Palazzo Lascaris, parte dell’opposizione chiede un'informativa alla giunta, dopo che il Consiglio dei ministri ha impugnato un articolo della legge regionale sul "Bilancio di previsione 2023-25".

Riguarda i fondi destinati ad Asl e ospedali per coprire i ritardi nel pagare i fornitori. Per centrare l’obiettivo, da quest’anno al 2028, la precedente amministrazione, guidata da Sergio Chiamparino, aveva deciso di versare oltre 200 milioni di euro all’anno alle aziende sanitarie, ridotti a circa 90 fino al 2032 dalla giunta attuale di Alberto Cirio. Di qui l’impugnativa.

Le opposizioni esprimono "forte preoccupazione" perché ravvisano in quanto la Regione ha cercato di fare - e il governo ha appunto impugnato - "un passo in una direzione che in passato ha portato la Sanità del Piemonte a essere sottoposta a un pesante piano di rientro dal debito accumulato".

“Ci sono differenze interpretative - replica l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano - fra i nostri uffici e quelli del ministero, e il nostro obiettivo è ora quello di giungere a una soluzione condivisa. Dal punto divista del Bilancio non c'è alcun pericolo. L'articolo che ci viene contestato è quello in base al quale abbiamo deciso di spalmare fino al 2032 il trasferimento alle aziende sanitarie regionali delle risorse necessarie per coprire i ritardi nei tempi di pagamento dei fornitori: quindi anziché mettere 200milioni all'anno fino al 2028, vogliamo metterne 90 fino al 2032. E' solo una questione di cassa - ha rimarcato - e non comporta alcuna difficoltà negli equilibri del Bilancio della Regione, né alcuna sottrazione di risorse alla Sanità. Le trattative con il governo sono in corso, e noi pensiamo di avere ragione. Se il governo non comprenderà le nostre ragioni, siamo disponibili ad andare avanti fino alla Corte Costituzionale”.

Intanto, Pd e Radicali denunciano alcuni problemi del nuovo grattacielo della Regione: tempi di collaudo, accessibilità ai disabili, mancanza di stalli per bici, disservizi, trasparenza nei lavori.

Interviste a: Raffaele Gallo, Pd, Sarah Disabato, Movimento 5 Stelle, Andrea Tronzano, assessore regionale al Bilancio, Paolo Bongioanni

Fratelli d'Italia