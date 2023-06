Il costo del cambiamento climatico per i rifugi

I rifugi di montagna come punto di osservazione privilegiato del cambiamento del clima e dell'ambiente che ci circonda. Anche a quote relativamente basse, come i 1.700 metri del Guido Muzio di Ceresole Reale, nel Parco del Gran Paradiso. Dove i fenomeni climatici estremi si ripercuotono anche sui conti.

Servizio di Manuela Gatti

montaggio Paola Messina



Con interviste a: Giulia Marangoni, rifugio Guido Muzio; Paolo Da Rugna, rifugio Guido Muzio