Il Gruppo Abele inaugura l'archivio storico sociale

Inaugura a Torino, l'archivio storico sociale del gruppo Abele. Oltre 95mila documenti che raccontano 57 anni di lavoro dagli esordi nel 1965 alle lotte degli anni 70 e 80 fino ad oggi.

Nel servizio, l'intervista a Davide Mordino, responsabile archivio Gruppo Abele



E insieme a quello del Gruppo Abele saranno in tantissimi gli enti che apriranno le porte a Torino ma anche in tutta Italia per la notte delgi archivi, manifestazione giunta all'ottava edizione: quattrocento gli archivi che fisicamente o digitalmente apriranno le loro porte ai visitatori in serata, coinvolti anche 30 archivi di stato. Tema di quest'anno “carnet du voyage”. Tra le tappe torinesi ricordiamo anche Gallerie d'Italia in piazza San Carlo, il museo storico Reale Mutua, quello dell'Italgas e di Iren.