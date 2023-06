Il mulattiere Luciano Ellena ci porta con lui, Ketty e Dea in alta quota

In Valle Pesio, nel Cuneese, c'è ancora chi rifornisce i rifugi e gli alpeggi con i muli. E' Luciano Ellena che, oltre a mulattiere, è anche una sentinella dei cambiamenti climatici. Quest'anno, almeno per il momento, arrivano buone notizie. In inverno ci sono state poche precipitazioni, ma in tarda primavera ha fatto più freddo dell'anno scorso, insomma sono - secondo lui - tornate le stagioni di una volta. Il risultato è una natura ricca, con tanti frutti, più uccelli, erba gustosa per gli animali in alpeggio e torrenti in cui il livello dell'acqua si è alzato.

Interviste a Luciano Ellena, mulattiere, Rachele Rabbino, allieva mulattiera