In campo con i cani addestrati: a Pragelato l'Alpine Agility Open

servizio di Davide Lessi

montaggio di Elisa Pozzati

interviste a Giorgio Mugione, organizzatore (gruppo cinofilo canavesano “Il Castello”; Serena Galleri, istruttrice; Enrico Coscarelli, nazionale italiana agility dog





Una tre giorni a Pragelato per quasi 400 binomi. Dove il “binomio” è la squadra, ovvero la coppia, inseparabile, di addestratore e cane. Al villaggio Kinka ci si diverte con gli amici a quattro zampe per il trofeo “Alpine Agility Open”, sotto lo sguardo attento di cinque giudici di livello internazionale. A concorrere squadre di uomini e cani provenienti da mezza Europa: dal Portogallo alla Repubblica Ceca, fino alla più vicine Francia e Svizzera, solo per citare qualche Paese. Tante età e tanti livelli diversi. Tra i concorrenti anche degli agonisti, come Enrico Coscarelli di Chieri, che fa parte della nazionale italiana.