In elicottero sui tralicci: così si ripara la rete elettrica

servizio di Davide Lessi

montaggio di Giancarlo Raviola



Terna ha concluso le periodiche attività di monitoraggio della rete elettrica in Piemonte. Grazie all’utilizzo degli elicotteri della flotta aziendale, sono stati ispezionati circa 4000 km di linee aeree nelle varie province, di cui oltre 900 km solo nell’area di Torino.



Per poter eseguire queste attività di monitoraggio, la società che gestisce la rete elettrica nazionale si è dotata di sette elicotteri: tutti i velivoli sono equipaggiati con una tecnologia all’avanguardia, gestita direttamente dal personale a bordo, che consente la visualizzazione in tempo reale dei dati. Abbiamo partecipato a un volo anche noi della Tgr Piemonte.