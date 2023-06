In Piemonte più infortuni sul lavoro, ma meno morti. La prevenzione non basta

Crescono, in Italia e in Piemonte, le denunce per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Gli ultimi dati, consolidati al 2022, parlano di 697mila casi nazionali, 54mila nella nostra regione, dove aumentano del 31%. Tendenza comune al nord, dopo la piena ripresa delle attività post pandemia. Diminuiti i morti: 1090 in Italia, 93 in Piemonte.

Mondi professionali che cambiano, una classe lavorativa che invecchia, giovani che si affacciano ai primi impieghi senza una adeguata formazione. Tanti i rischi, vecchi e nuovi, collegati al lavoro. Per diffondere una cultura della prevenzione, Inail sta incontrando istituzioni e imprese in ogni regione. Il picco degli incidenti arriva sul finale della carriera lavorativa, con i lavoratori anziani da proteggere. E poi c'è la generazione giovane, che si affaccia sul mondo del lavoro che cambia, con modalità nuove, tutte da mettere in sicurezza. Rider che inseguono i ritmi di piattaforme informatiche. E studenti già a rischio nell'alternanza scuola lavoro. La priorità è la formazione, di ragazzi e tutor.