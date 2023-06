Fuochi e fumi: dalla New York avvolta dalle polveri al Kilauea in eruzione

La mille luci e i grattacieli di New York fanno fatica a bucare la cappa densa e arancione che sta avvolgendo l'intera metropoli, offuscando lo skyline più famoso del mondo. Intanto, per strada, rispuntano le mascherine, vietato lo sport all'aperto, l'invito per milioni di americani è restare chiusi in casa. Vecchi divieti anticovid riesumati per difendersi dai devastanti effetti degli incendi canadesi, con fumi e ceneri trasportati dal vento verso sud. A New York indici di inquinamento 8 volte superiori al normale.

Ma il fumo incombe sull'intera costa atlantica, dal Vermont alla Carolina del Sud, e poi verso ovest in Ohio e Kansas. Scuole ad attività ridotte, traffico aereo rallentato, e il Servizio meteorologico degli Stati Uniti che emette avvisi sulla qualità dell'aria. Fissato a 100 il valore dell'aria "malsana", e a 300 quello dell'aria "pericolosa", le rilevazioni delle ultime ore sforano quota 400 in molte città, i valori peggiori del mondo. Gli altissimi livelli di particolato mettono a rischio la salute. Aumentano gli accessi negli ospedali per problemi respiratori. Si parla del peggior evento da 20 anni a questa parte, 100 milioni gli americani coinvolti.

Altrove, a migliaia di chilometri in mezzo al Pacifico, fumi di diversa natura incombono sui 150mila abitanti della Big Island delle Hawaii. Ribolle di nuovo il vulcano Kilauea, tra i più grandi e attivi del Pianeta, regalando un magnifico spettacolo di fontane di lava. L'osservatorio di vulcanologia ha rilevato i primi bagliori all'alba di mercoledì. Poi i segnali precursori dell'eruzione: l'incremento dell'attività sismica, i movimenti del magma nel sottosuolo e piccole fratture alla base del cratere piatto. E poi esplosioni e fontane spettacolari. Sotto controllo per ora i flussi di lava, confinati nella caldera dell'isola vulcanica. Intanto, lo spettacolo continua.