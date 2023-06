Algoritmi anti-blackout

Le ondate di calore sono aumentate con i cambiamenti climatici e sono tra le prime cause di guasti alla rete di distribuzione elettrica, soprattutto in città dove, in estate, cresce la domanda di energia per gli impianti di climatizzazione. Il nuovo sistema, a cui hanno lavorato Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, Politecnico di Bari e Università di Roma tre, ha come obiettivo prevedere danni e blackout alla rete elettrica. Si basa su intelligenza artificiale e machine learning.

Lo studio si è concentrato sui cavi sotterranei che costituiscono gran parte della rete urbana.

intervista a Maria Valenti, responsabile del laboratorio reti energetiche Enea