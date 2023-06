"Investire di più su Mirafiori", Fiom-CGIL in trasferta a Parigi

Da Torino a Parigi per ridare centralità a Mirafiori. Una doppia protesta quella della Fiom-CGIL e in una data simbolica: il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana. Si inizia già oggi pomeriggio con un presidio davanti a Palazzo di città, con cui si chiede la solidarietà di Torino e dei Torinesi, dopodiché una delegazione di cento lavoratrici e lavoratori di Stellantis, provenienti da tutti gli stabilimenti del gruppo, a sostegno dei colleghi locali, andrà a protestare domani davanti alla sede centrale di Poissy, a Parigi.

Il crollo degli occupati

I manifestanti citano l'articolo 1 della Costituzione, la democrazia fondata sul lavoro. E snocciolano dati. Nessuno si aspetta di tornare ai 65mila lavoratori degli anni '60, ma è inaccettabile, secondo la Fiom, che siamo passati dai 19mila addetti del 2014 ai poco meno di 12mila attuali a causa di uscite incentivate e zero assunzioni. Oggi lo stabilimento produce principalmente la Fiat 500 elettrica e cinque modelli di Maserati. Con carichi di lavoro eccessivi, secondo il sindacato, per i pochi lavoratori rimasti. Entro fine anno sarà aperto qui anche il centro di riciclo dei componenti auto di Stellantis, che impiegherà circa 500 addetti ma senza fare nuove assunzioni.

Parlare di assunzioni

Per la Fiom-CGIL tutto questo non basta. Per cui, dal 2022, ha indetto vari scioperi, anche degli straordinari. Il sindacato ora si aspetta di essere ricevuto dall'azienda per parlare di assunzioni e di prospettive per Mirafiori e i suoi lavoratori.



Montaggio di Benedetto Mallevadore