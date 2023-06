Juve e Toro, cantieri aperti con un occhio al bilancio

Mancano poco più di due settimane ai raduni delle squadre e Juve e Toro sono due cantiere aperti con molte più incognite che certezze. Alla Continassa, in attesa che Adrien Rabiot sciolga le riserve e faccia sapere se intende restare sotto la Mole, si sfoglia la margherita dei campioni per capire a quali petali rinunciare per far quadrare i conti. Il Liverpool ha preso notizie su Federico Chiesa ma l'offerta pare ancora lontana dai sessanta milioni pretesi dalla Juve, mentre il Totthenam è interessato a Gleison Bremer. Più tiepidi i sondaggi fatti per Dusan Vlahovic. Sul fronte ingressi pare essere invece a un passo l'ingresso di Timothy Weah, mentre Le trattative per Frattesi e Milinkovic-Savic restano invece congelate in attesa di sviluppi ed è probabile che a mettere ordine nel mercato bianconero possa arrivare la prossima settimana Cristiano Giuntoli, per il cui passaggio dal Napoli mancherebbe solo l'ufficialità.

In casa Toro il presidente Cairo dirige invece le operazioni da New York dove si trova in vacanza. Prudenza anche in questo caso è la parola d'ordine: sottotraccia la società sta lavorando per tenere Miranchuk e Vlasic, la prima alternativa si chiama Praet, un cavallo di ritorno del quale Juric sarebbe bel lieto. E intanto si guarda all'Europeo Under 21 sperando che il vero Pellegri possa essere quello visto nella gara d'esordio contro la Francia.

Servizio di Stefano Tallia

Montaggio Tiziano Bosco