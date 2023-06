E' la Juve di Massimiliano Allegri, il gattopardo

Cambiare tutto per non cambiare nulla - almeno in panchina. Fra terremoti societari, penalizzazioni, patteggiamenti e retromarce sulla Superlega, alla fine, alla Juventus, il vincitore è lui: Massimiliano Allegri, il gattopardo. Vinto anche l'ultimo duello silenzioso, quello con il responsabile dell'area sportiva, Francesco Calvo, sponsor dell'operazione Giuntoli direttore sportivo. La cui convivenza con Allegri sarebbe stata tutta da dimostrare. Vince la linea Max, con Giovanni Manna promosso dalla NextGen alla responsabilità del mercato. L'investitura è arrivata direttamente dall'AD, Maurizio Scanavino.

Il pilastro

Allegri la spunta, blindato com'è da altri due anni di contratto da 7 milioni di euro a stagione. Ma anche perché John Elkann ha apprezzato la capacità di Allegri di tenere in piedi la baracca. Malgrado risultati non esaltanti, bufera giudiziaria a parte. Allegri invece rimarrà l'unico uomo "di campo" al comando. Usato sicuro - ragiona la Juve - per tornare in Champions e ridare fiato ai conti. Certo dovrà cambiare registro.

Il mercato

Lui, amministratore di campioni e prudente coi giovani, dovrà buttare dentro i ragazzi che gli darà un mercato al risparmio. Rovella e Cambiaso, idee Orsolini e Frattesi. Addio acquisti d'esperienza alla Pogba-Di Maria-Paredes, voluti da Allegri. Per gli esuberi McKennie e Arthur, linea calda col Galatasaray, che potrebbe prendersi anche Alex Sandro. E portare in bianconero il vecchio pallino Zaniolo. Ma il nodo resta Dusan Vlahovic: Juve troppo gattopardesca per lui. Con un'offerta da 80 milioni, può partire. Ma il confine tra "sostenibilità economica" e "mediocrità" rischia di essere maledettamente sottile.