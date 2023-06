Fatture Juventus, accolta la richiesta di archiviazione

Erano operazioni opache, dice la Procura di Torino, ma non davano vantaggi fiscali alla Juve. Che quindi di questo non può essere accusata. Le operazioni in questione erano acquistare e cedere giocatori contemporaneamente senza passaggio di denaro. Ma il club bianconero non lo faceva per avere vantaggi fiscali ma esclusivamente per nascondere l'erosione, la perdita di capitale sociale, e rimanere nelle regole del Financial Fair Play imposto dall'Uefa per far rientrare le società dai grandi debiti accumulati.

La richiesta di archiviazione

Questi maneggi di compravendita giocatori, dice la procura, erano su valori irreali e servivano a mettere voci attive per abbellire subito il bilancio spalmando i costi sugli anni successivi, ma dal punto di vista fiscale non cambiava niente, la Juve non se ne avvantaggiava. Ma quelle manipolazioni possono rientrare negli altri capi d'accusa alla dirigenza bianconera che, ricordiamo, sono false comunicazioni sociali di società quotata in borsa per i bilanci 2019-20-21, ostacolo agli organi di vigilanza, manipolazione del mercato. Per cui se con questa richiesta di archiviazione cade l'accusa di false fatturazioni per vantaggio fiscale, i nodi più grandi e stringenti dell'indagine rimangono.