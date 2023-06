Juventus, Superlega e veleni

La Juventus ieri sera, in poche righe, ha chiuso un'epoca. Quella di Andrea Agnelli e di una specifica idea sul futuro del calcio. Sono passati ormai più di due anni dal blitz notturno in cui venne annunciata la Superlega, competizione alternativa alla Champions League, organizzata da una società privata, che avrebbe accolto le 20 migliori squadre d'europa, 15 iscritte di diritto, 5 qualificate al termine di ogni stagione. Un progetto interrotto sul nascere per la rinuncia di 9 dei 12 club inizialmente coinvolti, tra loro Milan e Inter, spinti sia dalle violente proteste dei tifosi sia dalla paura delle ritorsioni annunciate dall'Uefa. Rimasero in 3: Juventus, Real Madrid, Barcellona, forti di un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei confronti della conferedazione continentale, accusata di abuso di posizione dominante.

Il terremoto societario dello scorso novembre, la vicenda plusvalenze e la scelta del patteggiamento sul filone stipendi sono le tappe di un percorso che ha portato la nuova dirigenza bianconera a sfilarsi del progetto. Una scelta per normalizzare i rapporti con il Presidente Uefa Ceferin e ripartire da zero dopo le tensioni degli ultimi mesi che hanno scatenato la pronta risposta di A22, organizzatrice della Super Lega. La società ha accusato la Uefa di aver utilizzato la leva delle sanzioni pluriennali per spingere i bianconeri all'addio al progetto, annunciando denunce al Tribunale provinciale di Madrid ed alla Corte di Giustizia Ue. Ricostruzione smentita dal club che ha spiegato come ogni ipotesi di presunte sanzioni minacciate dalla Uefa non corrispondano al vero.

Sul fronte mercato si lavora sulla rescissione di Alex Sandro che si accaserebbe al Galatasaray, club, pronto ad accogliere anche McKennie e Zakaria, di ritorno dai prestiti in premier. Per una Juventus sempre più distante dal passato.