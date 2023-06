Via al mercato, chi parte e chi resta in casa Juventus e Torino

Gettate le fondamenta, parte il cantiere della nuova Juve di Allegri. Si comincia coi rientri dalla Premier: Kulusevski potrebbe rimanere al Tottenham, ma 35 milioni agli Spurs sembrano troppi, ci sarà da trattare. La Juventus spera di girare Arthur e McKennie, retrocesso col Leeds, al Galatasaray, a cui vorrebbe rifilare anche Alex Sandro. Magari con iI ritorno in Italia di Zaniolo.

Chi parte, chi torna

Sicuro il rientro di Rovella e Cambiaso, obiettivi Orsolini e Frattesi. Spunta anche il nome di Gnonto. In attacco, il nodo è Dusan Vlahovic. Il serbo ha parecchi estimatori, dal Bayern all'Inghilterra, ma per meno di 80 milioni non se ne parla. E se non parte, niente grandi nomi. Tutt'al più si profila un clamoroso ritorno di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Allegri vorrebbe poi tenersi Milik, si tratta col Marsiglia: riscatto a 7 milioni, la Juve vuole lo sconto o il prolungamento del prestito. Ma per ora c'è il "no" francese. E siamo solo all'inizio.

Riscatti granata

Il Toro, nel frattempo, ha avviato la partita dei riscatti. Dopo il rinnovo di Karamoh, occhi puntati su Vlasic. Il riscatto dal West Ham costa 13 milioni, il Torino vuole anche lui lo sconto, no inglese agli 8 milioni messi sul piatto da Vagnati, nuova offerta a 9 per scalfire il muro londinese. Stallo per Miranchuk, mentre, tra gli obiettivi, il nome nuovo è quello della promettente ala destra argentina del Colòn, Santiago Pierotti, classe 2001. Unica certezza, il nuovo arrivo in porta: Mihai Popa, rumeno, 22 anni. Per ora, secondo di Milinkovic-Savic. E la Serie A potrebbe diventare un paese per giovani.