Juventus e Torino, la lunga marcia verso la nuova stagione

Parola d'ordine: riscattare Nikola Vlasic. Il Torino si muove per confermare il valore aggiunto di questa stagione. Ivan Juric ha deciso di restare un altro anno ma vuole certezze. E queste passano dall'intesa con il West Ham per il cartellino del croato. Vagnati punta ad uno sconto sul diritto di riscatto, fissato lo scorso anno a 15 milioni da pagare entro il 16 giugno. Gli inglesi, con la testa alla finale di Conference contro la Fiorentina, daranno segnali nei prossimi giorni. E prima del rompete le righe per la vacanze estive spicca la convocazione per gli europei under 21 di Samuele Ricci. Un premio per il centrocampista, per Juric e per un club che continua a crescere, come confermato dalla semifinale playoff scudetto primavera di questa sera contro la Fiorentina.

Il Ct dell'Under 21 Nicolato oltre a Ricci ha chiamato Moise Kean e Andrea Cambiaso, presente e possibile futuro della Juventus. L'ex Genoa, in prestito al Bologna, potrebbe tornare alla Continassa insieme a Niccolò Rovella, oggi al Monza, per una rivoluzione giovani che cambi il volto del club. Restano i dubbi sul futuro di Massimiliano Allegri, dichiaratosi a disposizione della società dopo le partita di Udine mentre sul fronte societario rallenta la pista Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli sarebbe pronto all'avventura torinese ma il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis chiede prima un confronto con i vertici bianconeri, impasse che ha portato alla promozione in prima squadra di Giovanni Manna, attuale Ds dell'Under 23, in attesa di definire il successore di Fabio Paratici.