La bandiera blu sventola a Cannobio

Sventola sulla spiaggia di Cannobio in una bella giornata di inizio estate, la bandiera blu. Siamo sul lago maggiore, nel Verbano Cusio Ossola. Qui c'è una delle 458 spiagge italiane premiate dal vessilo blu, assegnato ogni anno dalla Fondazione per l'educazione ambientale. Una sorta di certificato di qualità per quelle spiagge, marine o lacustri che offrono i maggiori servizi, garantiscono il rispetto dell'ambiente e l'accessibilità a tutti.

All'imbarcadero ci si imbatte nella statua di un cavallo stilizzato. E' l'opera di Mimmo Paladino, artista contemporaneo che annuncia la mostra a lui dedicata a Palazzo Paràsi fino all'8 ottobre.

Servizio di Laura Preite

Interviste a Gianmaria Minazzi, sindaco di Cannobio e Lorenzo Madaro, curatore mostra Paladino