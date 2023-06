La "Grande invasione" di storie, raccontate in libri, podcast e disegni

Nel lungo fime settimana di ponte del 2 giugno, gli amanti della lettura si riuniscono a Ivrea: è una “Grande invasione”, come dice il nome dell'evento arrivato all'undicesima edizione, che diventa sempre più l'occasione per scoprire modi innovativi per raccontare e scoprire storie, dai podcast all'illustrazione.

Sono più di cento gli ospiti in programma, di cui quattro internazionali, per un totale di 120 incontri, 6 mostre, 36 lezioni. L'undicesima edizione è dedicata alla memoria di Paolo Bisone, fotografo e amico del festival.



Interviste a: Luca Sofri, direttore Il Post, Ludovica Giovine, curatrice La piccola invasione, Gianmario Pilo, co-organizzatore del festival