La Nato a Torino per parlare di difesa aerospaziale

La Nato a Torino per parlare di satelliti e difesa. Massimo riserbo sui temi trattati, ma è chiaro che il momento è complesso tra la guerra in Ucraina e la nuova corsa allo spazio, che vede la Cina in ascesa. I rappresentati di alcuni paesi dell'Alleanza atlantica hanno scelto il Circolo degli ufficiali per uno dei loro periodici incontri.

Il distretto dell'aerospazio

Una vetrina importante per le 350 imprese piemontesi del settore. Numero censito nel 2021 ed è in aumento. Tutte insieme impiegano 22mila addetti e fatturano 7 miliardi di euro. Un distretto che presto avrà un nuovo cuore pulsante nella nascente Città dell'aerospazio.

Interviste al generale Davide Cipelletti, capo dell'Ufficio generale Spazio dello Stato Maggiore della Difesa, e alla professoressa Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto aerospaziale Piemonte.