La nuova Alessandria si iscrive all'ultimo

Dopo settimane di silenzio il sito dell'Alessandria ha emesso un sobrio, quanto sospirato dai tifosi, comunicato: l'iscrizione al campionato di serie C è stata depositata presso la Lega Pro di Firenze. Ovviamente occorrerà aspettare, come per tutte le squadre, che entro il 30 giugno la Federazione Italiana Gioco Calcio controlli la regolarità di fidejussione e documenti. Poi le società potrebbero ancora presentare ricorso.

L'Alessandria, assieme ai documenti dell'iscrizione, ha depositato anche la speranza di tornare a giocare nel girone A. Delle 60 società che potevano essere iscritte è escluso solo il Pordenone, che ha rinunciato: verrà in sostituzione ammesso il Mantova. Sembra invece rientrato l'allarme per la non ammissione del Siena: se nelle prossime ore non troverà la fidejusisone alla finestra c'è l'Atalanta under 23.

I giornali hanno narrato di un tormentato percorso del presidente dei grigi Enea Benedetto a trovare l'iscirizione. Ora il deposito c'è ma non trutto è ancora chiaro su obiettivi investimenti, rinnovi o meno di contratti di giocatori dello scorso anno e campagna acquisti. Ma l'Alessandria, a scanso di brutte sorprese, nei controlli della federazione c'è.